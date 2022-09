Probabili formazioni Napoli-Liverpool: Osimhen in dubbio, Politano nel tridente

Esordio in Champions per il Napoli che ospita il Liverpool al 'Maradona': Osimhen pronto a stringere i denti, Politano e Kvaratskhelia nel tridente.

Una notte da brividi per dare il là all'avventura in Champions League. Il Napoli torna a riassaporare il clima delle grandi sfide della Coppa dei Campioni ospitando al 'Maradona' il Liverpool vicecampione d'Europa.

Luciano Spalletti con l'incognita Osimhen, non al meglio, ma che potrebbe stringere i denti ed esserci vista l'importanza del match. In caso di forfait del nigeriano largo a Raspadori in qualità di falso nove. Il tridente è poi completato da Politano a destra e da Kvaratskhelia a sinistra. A centrocampo c'è Lobotka in cabina di regia, spalleggiato da Anguissa e Zielinski. In difesa Kim completa la coppia centrale con Rrahmani, mentre i terzini saranno ovviamente Di Lorenzo e Mario Rui. In porta Meret.

Risponde il Liverpool con Firmino in vantaggio su Darwin Nunez per un posto al centro dell'attacco inglese. Ai lati del brasiliano agiranno Salah e Luis Diaz. A centrocampo si va verso la linea a tre con Eliot, Fabinho e Milner, anche se Thiago Alcantara è pronto a inserirsi. In difesa Matip-van Dijk coppia centrale con Alexander-Arnold e Robertson ad agire sugli esterni. Alisson difende la porta dei Reds.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LIVERPOOL

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliot, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Luis Diaz. All. Klopp.