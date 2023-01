Probabili formazioni Napoli-Juventus: Osimhen sfida il grande ex Milik

Napoli e Juventus illuminano il palcoscenico del 'Maradona': gli azzurri cercano l'allungo in vetta, bianconeri per accorciare il distacco.

Il grande giorno è arrivato: il 'Maradona' si veste a festa con l'abito delle grandi occasioni per accogliere Napoli e Juventus, divise da sette punti in classifica e da due filosofie agli antipodi per quanto concerne gli stili di gioco adottati da Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri.

Il tecnico bianconero ha preferito mantenere un profilo basso in conferenza stampa, prima di essere 'smascherato' da quello azzurro che ha parlato di obiettivi massimi per i prossimi avversari, in qualche modo costretti a vincere per ripagare alla meglio gli investimenti effettuati sul mercato.

Con una vittoria il Napoli manderebbe un ulteriore segnale a tutto il campionato sulla propria forza: conti alla mano, ai partenopei potrebbe andar bene anche un pareggio, ma siamo certi che Spalletti, almeno inizialmente, non si accontenterà. Dall'altro canto, la Juventus proverà a dare seguito alla striscia positiva fatta di otto successi consecutivi senza incassare alcun goal: la miglior difesa che incontra il miglior attacco della Serie A.

Tra i leader della classifica sono pochi i dubbi di formazione: Mario Rui nuovamente favorito su Olivera per giocare a sinistra, Zielinski in grande vantaggio su Elmas per agire da mezzala mancina. Politano avanti su Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia a completare il reparto avanzato. Dietro si ricompone il tandem centrale Rrahmani-Kim.

Bianconeri guidati dalla fantasia innata di Di Maria, rifinitore alle spalle del grande ex Milik: panchina per Kean e Chiesa, con Fagioli e McKennie a giostrare sul lato destro del centrocampo. Problema fisico smaltito per Bremer, titolare al centro del terzetto arretrato a protezione della porta di Szczesny.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-JUVENTUS

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik.