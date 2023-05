L'Inter vuole staccare il quarto posto, per Inzaghi robusto turnover prima della finale di Coppa Italia. Napoli con Osimhen e Kvara, recuperato.

Big match al Maradona: a Napoli arriva l'Inter, l'unica delle due squadre in campo che avrà bisogno di punti per la propria classifica.

Al cospetto dei neo campioni d'Italia, la squadra di Inzaghi, vincitrice nel match d'andata di San Siro (1-0), cerca punti preziosi per rafforzare il vantaggio sul quarto posto.

Senza dimenticare, però, la finale di Coppa Italia all'Olimpico di Roma in programma mercoledì contro la Fiorentina: in vista di questo impegno, il tecnico nerazzurro pensa ad un robusto turnover nella trasferta di Napoli.

In difesa potrebbero dunque riposare Acerbi e Darmain con l'inserimento di De Vrij e D'Ambrosio a completare il terzetto con Bastoni, a sinistra spazio al ritrovato Gosens per far rifiatare Dimarco, sulla destra Bellanova più di Dumfries. In mezzo assente Mkhitaryan per infortunio: pronti Asllani e Gagliardini con Barella. Davanti l'unico certo di una maglia è Lukaku: accanto a lui più Correa di Lautaro per completare il 3-5-2 dell'Inter.

Dall'altra parte, Spalletti recupera Kvaratskhelia. Sarà il georgiano, con Politano più di Elmas dall'altra parte, a sostenere Osimhen nell'attacco del Napoli. Per il resto, nel collaudato 4-3-3, spazio ai titolarissimi con Olivera favorito su Mario Rui per giocare a sinistra: il nigeriano vuole vincere la classifica marcatori e, come rivelato anche da Spalletti, ora la squadra gioca quasi unicamente per lui. Lautaro è distante appena tre reti (20 contro 23): Napoli-Inter potrebbe essere uno snodo importante anche per loro.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-INTER

Napoli (4-3-3): Meret; DI Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Correa, Lukaku. All. Inzaghi