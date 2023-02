Spalletti punta sui titolarissimi nel testa coda di Serie A: giocano Osimhen e Kvara. Ballardini insegue un'altra impresa con Ciofani e Afena-Gyan.

Un altro tassello per lo Scudetto. Il Napoli approccia alla partita interna con la Cremonese con la voglia di continuare a vincere e cavalcare in solitaria in vetta al campionato.

Spalletti non fa turnover: davanti confermato Osimhen con Kvaratskhelia e Politano. Lobotka in regia a centrocampo con Anguissa e Zielinski mezze ali. In porta Meret, la coppia Rrahmani-Kim al centro e Mario Rui con di Lorenzo esterni.

Ballardini cerca un'altra serata magica al Maradona dopo quella in Coppa Italia di inizio gennaio. I grigiorossi inseguono ancora la prima vittoria in campionato e per provare a violare la retroguardia azzurra puntano sulla coppia Ciofani-Afena Gyan.

In porta Carnesecchi schermato da Ferrari, Chiriches e Vasquez. A centrocampo fanno quantità Pickel Castagnetti e Meité, con Sernicola e Valeri sulle fasce..

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-CREMONESE

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Ciofani, Afena-Gyan.