Probabili formazioni Napoli-Cremonese: Simeone e Raspadori nel tridente

Gli azzurri ospitano la Cremonese negli ottavi di finale di Coppa Italia: chance per Ndombele, esordio per Bereszynski. Cremonese con Okereke-Ciofani.

Dopo la goleada contro la Juventus, inizia il percorso in Coppa Italia del Napoli. Teatro del match che mette in palio l'accesso ai quarti di finale sarà nuovamente lo Stadio 'Diego Armando Maradona'. L'avversario, invece, sarà la Cremonese.

Per l'ottavo in gara unica, Spalletti opta per qualche rotazione all'interno dell'undici titolare, concedendo un turno di riposo a diversi protagonisti del big match contro la Vecchia Signora. In attacco largo al 'Cholito' Simeone, riferimento centrale in attacco, sorretto da Elmas e Raspadori. A centrocampo straordinari per Anguissa, inserito nel pacchetto a tre insieme a Demme e Ndombele. In difesa la coppia centrale è formata da Ostigard e Juan Jesus con Olivera largo a sinistra. A destra, invece, si va verso il debutto in azzurro di Bereszynski. In porta c'è ancora Meret.

Sul fronte Cremonese, la prima novità assoluta riguarda la guida tecnica: dopo l'esonero di Alvini, il club grigiorosso ha affidato il timone della squadra a Davide Ballardini. Il tecnico emiliano potrebbe presentarsi in quel di Napoli varando il classico 3-5-2 con Okereke partner d'attacco di Ciofani. In mediana Castagnetti in cabina di regia, chiamato a destreggiarsi tra Pickel e Meité. Sulle corsie laterali minutaggio per Sernicola e Valeri. A protezione di Carnesecchi c'è la proverbiale linea difensiva a tre formata da Hendry, Bianchetti e Vasquez.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-CREMONESE

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Ndombele; Elmas, Simeone, Raspadori. All. Spalletti.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Hendry, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Okereke, Ciofani. All. Ballardini.