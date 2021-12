Il Napoli si è fermato contro il Sassuolo, l'Atalanta ha surclassato il Venezia per la quarta vittoria di fila. Allo Stadio Diego Armando Maradona il sabato di Serie A si chiude in maniera spettacolare, con gli azzurri di Spalletti ad ospitare i nerazzurri di Gasperini in un vero e proprio scontro Scudetto.

A 31 punti, l'Atalanta è ormai a sole cinque lunghezze dal Napoli, deciso ad avvicinarsi ai partenopei, magari approfittando dello scontro tra Roma e Inter, anch'essa vicina alla vetta. Si gioca più di un anno dopo l'ultima volta: a ottobre 2020 gli azzurri surclassarono gli ospiti per 4-1.

Nel Napoli lunga lista di indisponibili: Anguissa, Koulibaly, Insigne, Manolas, Osimhen, Fabian Ruiz e Zanoli, con Mertens prima punta nel 4-2-3-1 di Spalletti. Alle sue spalle Lozano, Zielinski e lo scalpitante Ounas.

In porta nuovamente Ospina, difeso da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui, mentre in mediana agiranno Demme e Lobotka, con Elmas pronto a subentrare.

Atalanta con Zapata prima punta e Muriel in panchina, mentre Malinovskui e Pasalic saranno i trequartisti. Maehle, De Roon, Freuler e Zappacosta a centrocampo.

Nel 3-4-1-2 di Gasperini sarà Musso ad agire tra i pali, mentre in difesa spazio per Toloi, Demiral e Palomino. Gosens e Lovato ancora out, inizialmente fuori Koopmeiners.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Lobotka; Ounas, Zielinski, Lozano; Mertens.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Zapata.