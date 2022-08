Prima gara per il Monza di Stroppa in Serie A, al Brianteo arriva il Torino di Juric: Mota titolare, c'è Sanabria tra i granata.

Prima storica gara in Serie A per l'ambizioso Monza di Stroppa. La formazione brianzola appena arrivata nella massima serie subito in campo contro il Torino di Juric, reduce da un'ottima annata 2021/2022 e speranzoso di poter conquistare un posto in Europa nell'attuale nuova stagione.

Il Monza ha costruito una squadra di italiani, tra cui il Campione d'Europa Pessina, e punta ad essere la mina vagante della nuova stagione. In attacco, l'ultimo acquisto ha visto i biancorossi ufficializzare Petagna, nuova punta a disposizione di Stroppa.

Per il match contro il Torino spazio per Gytkjaer e Caprari, con D'Alessandro e Birindelli esterni di centrocampo. In mezzo ci saranno Filippo Ranocchia, Barberis e Valoti, mentre Marlon, Andrea Ranocchia e Carlos Augusto difenderanno la porta del nuovo arrivato Cragno

Juric propone Sanabria come centravanti, supportato da Radonjic e Miranchuk. A centrocampo Ola Aina e Singo sulle fasce, mentre Ricci e Linetty saranno gli interni. In porta gioca Milinkovic-Savic, con difesa composta da Djidji, Adopo e Rodriguez.

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, Ranocchia, Carlos Augusto; Birindelli, F.Ranocchia, Barberis, Valoti, D'Alessandro; Gytkjaer, Caprari.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Adopo, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Miranchuk, Radonjic; Sanabria.