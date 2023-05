Il Napoli campione d'Italia fa visita al Monza già salvo, possibile turnover per Spalletti: tra i titolari c'è Bereszynski.

Due squadre ormai appagate si affrontano per la trentacinquesima giornata di Serie A: il Monza, già salvo, ospita il Napoli campione d'Italia reduce da una lunghissima festa che non è ancora finita.

Palladino può di fatto contare su tutta la rosa, il napoletano Izzo guiderà la classica difesa a tre completata da Pablo Marì e Caldirola. Ciurria e Carlos Augusto sugli esterni, a centrocampo Pessina e Rovella. L'ex Petagna sarà il riferimento in attacco, alle sue spalle agiranno Caprari e Mota.

Spalletti potrebbe concedere spazio ai giocatori fin qui meno utilizzati, tra questi sicuro di una maglia da titolare il terzino polacco Bereszynski. A centrocampo spera in un'occasione Gaetano mentre nel tridente Zerbin potrebbe spuntarla su Politano. Out per infortunio Lozano e Mario Rui.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-NAPOLI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Mota; Petagna.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Gaetano; Zerbin, Osimhen, Kvaratskhelia.