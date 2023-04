Biancocelesti di scena all'U-Power Stadium per consolidare la piazza d'onore: Immobile al centro del tridente. Il Monza punta su Petagna.

Ghiotta occasione per la Lazio per provare ad allungare in classifica con l'obiettivo di blindare il secondo posto solitario.

I biancocelesti, però, sono chiamati al difficile impegno sul campo del Monza, a sua volta deciso a ritrovare il bottino pieno davanti al proprio pubblico.

I brianzoli guidati da Palladino si presentano all'appuntamento con Petagna in qualità di riferimento avanzato, sorretto da Ciurria e Caprari. A centrocampo Sensi e Machin con Birindelli e Carlos Augusto sulle corsie laterali. Difesa a tre a protezione di Di Gregorio: Donati e Marlon ai lati di Pablo Marì.

Sul versante opposto, Sarri ritrova Immobile, candidato ad una maglia da titolare al centro del tridente completato da Felipe Anderson e Zaccagni. A centrocampo toccherà a Cataldi in cabina di regia, mentre Milinkovic-Savic e Luis Alberto ricopriranno il consueto ruolo da interni. In difesa Casale fa coppia con Romagnoli, Lazzari e Hysaj i terzin. In porta c'è Provedel.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-LAZIO

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Pablo Marì, Marlon; Birindelli, Sensi, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.