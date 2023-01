Probabili formazioni Monza-Inter: torna Lautaro con Lukaku

L'Inter vuole proseguire la rincorsa al Napoli: col Monza torna la LuLa con Lukaku e Lautaro dal 1'. Palladino si affida a Mota Carvalho.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-INTER

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Mota Carvalho.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro.

L'incornata di Dzeko ha, in un certo qual modo, riaperto il campionato nelle zone altissime della classifica: la stessa Inter, che in caso di k.o. si sarebbe quasi certamente tirata fuori dalla lotta Scudetto, può solo ringraziare il centravanti bosniaco.

Tre successi di fila per la truppa di Simone Inzaghi, chiamata a dare continuità a questo ottimo momento con un'altra prova di forza: l'ostacolo dei nerazzurri è il Monza di Raffaele Palladino.

I brianzoli hanno aperto il loro 2023 con un prezioso 1-1 strappato al 'Franchi' contro la Fiorentina: in vantaggio con Cabral, i viola si sono fatti riprendere dal quarto goal stagionale di Carlos Augusto.

Brasiliano intoccabile sulla corsia mancina, con Ciurria e Caprari qualche metro più indietro rispetto al pivot Mota Carvalho. Ritorno tra i titolari per Pablo Marì, impiegato nell'ultimo quarto del match di Firenze dopo l'accoltellamento subìto in un centro commerciale a fine ottobre.

Lautaro verso una maglia da titolare: confermato Lukaku con Dzeko che va in panchina e che sarà l'arma da sfruttare a gara in corso. Dumfries e De Vrij al rientro dal 1', rispettivamente al posto di Darmian e Acerbi. Brozovic sempre ai box: Calhanoglu in cabina di regia.