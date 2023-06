Ultima della stagione per i rossoneri contro il Verona: Pioli schiera Messias e Thiaw, in avanti tocca ancora a Giroud. Verona con Djuric unica punta.

Il Milan chiude la propria stagione con l'obiettivo della Champions in tasca, conquistato nell'ultimo turno contro la Juventus, e si appresta a salutare Zlatan Ibrahimovic, giunto al passo d'addio dai colori rossoneri.

A San Siro i rossoneri ospitano un Verona che si gioca il tutto per tutto in chiave salvezza: gli scaligeri sono terzultimi con 31 punti, ovvero gli stessi dello Spezia impegnato all'Olimpico con la Roma. Morale della favola, saranno novanta minuti di fuoco per decretare la terza retrocessa in B.

Il Diavolo punta ovviamente su Giroud, match-winner a Torino, supportato da Leao, fresco di rinnovo fino al 2028, Brahim Diaz e Messias, destinato ad una maglia da titolare sulla destra. In mediana sarà come di consueto Krunic a fare coppia con Tonali, mentre in difesa Thiaw affiancherà Tomori. Calabria e Theo Hernandez i terzini, Maignan in porta. Krunic, non al meglio, stringe i denti e gioca.

Verona con il 3-4-2-1 per centrare l'obiettivo salvezza: Djuric è il riferimento offensivo degli scaligeri, sorretto da Ngonge e Tameze. Linea di centrocampo a quattro con Abildgaard e Sulemana al centro, Faraoni a destra e Depaoli a sinistra. Infine, la proverbiale difesa a tre a protezione di Montipò: Magnani, Hien e Ceccherini.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-VERONA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Faraoni, Abildgaard, Sulemana, Depaoli; Ngonge, Tameze; Djuric.