Probabili formazioni Milan-Torino: gioca Giroud, riecco Belotti

Prosegue il testa a testa in classifica tra Milan e Napoli: Ibrahimovic e Theo Hernandez partono dalla panchina, Kessie titolare, Ansaldi ko.

Il Milan non vuole fermarsi. Dopo la soffertissima vittoria in casa del Bologna, con i felsinei ridotti in 10 e poi in 9 uomini, la formazione di Stefano Pioli ospita il Torino per proseguire il testa a testa in vetta alla classifica con il Napoli.

Attenzione però al Torino di Ivan Juric, che nonostante qualche punto perso per strada nelle ultime giornate si è reso protagonista di un buon avvio di campionato. I granata sono reduci da un importante successo per 3-2 sul Genoa e sperano di uscire da San Siro con almeno un punto in tasca.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Pioli recupera sia Kessie che Theo Hernandez: l'ivoriano dovrebbe partire dall'inizio, il francese dalla panchina. In attacco toccherà con ogni probabilità a Giroud, pronto a prendere il posto di Ibrahimovic. Dietro di lui, più Krunic di Maldini. Sempre out Rebic e Brahim Diaz, negativo al Covid-19 ma comunque non convocato da Pioli.

Torino con il consueto 3-5-2 e il probabile ritorno di Belotti, che dovrebbe finalmente prendersi una maglia da titolare al posto di Sanabria: a sostenerlo in attacco sono pronti Praet e Brekalo. Out l'infortunato Ansaldi: sulle fasce toccherà a Singo e Aina. Djidji, Bremer e l'ex Ricardo Rodriguez a protezione della porta di Milinkovic-Savic. Fuori dai convocati Pjaca.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Belotti.