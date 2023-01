Il Milan affronta il Torino in gara unica negli ottavi di Coppa Italia, Pioli si affida a un robusto turnover: in attacco occasione per De Ketelaere.

Reduce dal pareggio subito in pieno recupero contro la Roma che l'ha fatto scivolare a -7 dal Napoli, il Milan cerca il pronto riscatto in Coppa Italia dove affronta il Torino in gara unica per gli ottavi di finale.

I granata nel 2023 hanno fin qui raccolto due punti contro Verona e Salernitana. La vincitrice di Milan-Torino affronterà ai quarti una tra Fiorentina e Sampdoria. In caso di parità supplementari e calci di rigore.

Pioli si affida a un robusto turnover e schiera la difesa a tre con Kalulu, Gabbia e Tomori davanti a Tatarusanu. Saelemaekers e Dest sugli esterni, in mezzo al campo gioca Tonali con Pobega (a segno contro la Roma) e Vranckx. Turno di riposo per Girod: in attacco occasione per De Ketelaere alle cui spalle agirà Brahim Diaz.

Poche novità di formazione invece per Ivan Juric che schiera Sanabria unica punta, dietro di lui Miranchuk e Vlasic. Difesa a tre con Djidji, Schuurs e Buongiorno. Sulle fasce giocano Singo e Vojvoda, in mezzo Lukic e Ricci.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-TORINO

MILAN (3-5-1-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Pobega, Vranckx, Dest; Brahim Díaz; De Ketelaere.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, S. Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.