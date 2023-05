Probabili formazioni Milan-Sampdoria: gioca Leao dal 1'

Ai rossoneri resta solo l'obiettivo di tornare in Champions League. Pioli si affida a Leao, Diaz e Giroud. Gabbiadini-Quagliarella per la Samp.

Dopo la delusione dell'eliminazione dalla Champions League in semifinale per mano dell'Inter, al Milan resta un solo unico obiettivo: far parte del torneo più ambizioso d'Europa anche l'anno prossimo.

I rossoneri affrontano la Sampdoria ultima in classifica e già retrocessa. Un avversario sulla carta non irresisitibile, ma intenzionato a non regalare nulla e magari togliersi uno sfizio di fine campionato facendo punti a San Siro.

Pioli torna al 4-3-3 con Calabria e Theo Hernandez sugli esterni, Tomori e Thiaw centrali. Leao e Brahim Diazn nel tridente d'attacco con Giroud centravanti. In mezzo al campo Krunic in regia con Tonali e Messias ai suoi fianchi.

Stankovic risponde con il 3-4-1-2. Tandem offensivo composto da Quagliarella e Gabbiadini, con Djuricic trequartista e la linea di metà campo composta da Zanoli, Rincon, Winks e Augello. Ravaglia a difesa della porta schermato da Gunter, Nuytinck e Amione.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-SAMPDORIA

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini. All. Stankovic