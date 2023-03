I rossoneri chiudono la ventiseiesima giornata contro la Salernitana: in caso di vittoria aggancerebbero l'Inter al secondo posto.

Reduce dalla notte di Londra, che ha regalato la qualificazione ai quarti di Champions League, il Milan si rituffa sul campo dove l'obiettivo è riagganciare il secondo posto occupato dall'Inter. Per farlo i rossoneri devono battere in casa la Salernitana.

Proprio per questo, come annunciato alla vigilia, Pioli non farà turnover schierando la migliore formazione possibile. Ancora panchina per Ibrahimovic: sarà Giroud l'unico terminale offensivo, alle sue spalle Rafa Leao e Brahim Diaz.

In mezzo al campo Krunic con Tonali, mentre sulle fasce agiranno Saelemaekers (che sostituisce l'infortunato Messias) e Theo Hernandez. Davanti a Maignan l'ormai classica difesa a tre composta da Kalulu, Thiaw e Tomori.

Scelte confermate anche per Paulo Sousa, che schiera Ochoa in porta. L'unica novità è rappresentata da Dia, che giocherà alle spalle del grande ex Piatek insieme a Candreva. Mazzocchi e Bradaric sugli esterni, in mezzo al campo Crnigoj e Coulibaly. Difesa a tre con Gyomber, Daniliuc e Pirola.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-SALERNITANA

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Crnigoj, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. All. Paulo Sousa.