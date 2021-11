PROBABILI FORMAZIONI MILAN-PORTO

Ultima chiamata per il Milan, capolista e ancora imbattuto in campionato ma ancora alla ricerca del primo successo in Champions League contro il Porto, già capace di sconfiggere i rossoneri all'andata qualche settimana fa.

Attualmente il Milan chiude il Gruppo B con zero punti dopo tre partite, mentre il Porto è secondo insieme all'Atletico Madrid a quota 4 punti ed il Liverpool guida il girone ancora a punteggio pieno.

Pioli però deve dosare le energie dato che domenica sera i rossoneri sono attesi dal delicatissimo derby contro l'Inter, ecco perché Zlatan Ibrahimovic partirà dalla panchina con Olivier Giroud che lo sostituirà al centro dell'attacco.

Alle sue spalle si rivede Brahim Diaz dopo il lungo stop causa coronavirus, insieme a lui confermatissimi Saelemaekers e Rafael Leao. Ancora out l'infortunato Rebic.

Possibile qualche novità anche in difesa, dove Romagnoli dovrebbe concedere un turno di riposo a Kjaer accanto a Tomori. Regolarmente al suo posto invece Theo Hernandez che sarà squalificato in campionato. A centrocampo sicuro del posto Tonali, accanto a lui uno tra Bennacer e Kessié.

Sergio Conceiçao schiera Evanilson in coppia con Taremi davanti, a centrocampo c'è Grujic con Sergio Oliveira. A guidare la difesa come sempre l'esperto Pepe, Otavio e Luis Diaz sugli esterni.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio, Sergio Oliveira, Grujic, Luís Díaz; Evanilson, Taremi.