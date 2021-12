San Siro si accende per uno dei big match della stagione. La diciottesima giornata di Serie A si chiude con Milan-Napoli, un incrocio che dirà molto su chi si metterà in scia dell'Inter capolista.

Guarda Milan-Napoli solo su DAZN. Attiva ora

Sia rossoneri che azzurri, dopo un avvio di campionato sprint, nelle ultime settimane tra alti e bassi hanno perso punti preziosi in favore della squadra di Simone Inzaghi, capace di riacciuffare il tandem di testa e prendersi il primato.

Pioli deve fare i conti col dubbio Theo Hernandez: il francese è alle prese con la febbre e la sua presenza non è certa. Florenzi terzino destro, Tonali-Kessie in mediana, maglia da titolare per Messias sulla trequarti a sostegno di Ibrahimovic.

Tante incognite e defezioni anche in casa Napoli: out Insigne, che fa compagnia a Koulibaly, Fabian e Osimhen nonchè a Mario Rui. Malcuit dal primo minuto con Di Lorenzo spostato sull'out mancino, Anguissa e Demme a centrocampo, alle spalle di Mertens il trio Politano-Zielinski-Elmas. A San Siro, calcio d'inizio alle 20:45.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-NAPOLI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo Touré; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli.

L'articolo prosegue qui sotto

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti.