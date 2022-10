A San Siro il derby del cuore di Silvio Berlusconi: Palladino senza Izzo e Rovella, attesi diversi cambi nei rossoneri

Per la prima volta Silvio Berlusconi entrerà a San Siro da avversario del Milan, del suo Milan. Il Monza del Cavaliere è ospite dei campioni d’Italia, alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta contro l’Empoli, mentre Pioli cerca continuità.

Settimana di riposo per i rossoneri, ma con poche buone notizie: con la prognosi di Maignan che si allunga e le scarse chance di recupero di diversi elementi della rosa non rassicurano, specie in chiave Champions. Martedì c’è la Dinamo Zagabria ed è vietato sbagliare.

In difesa giocherà sicuramente Tomori, squalificato in Europa: al suo fianco probabile il ritorno di Kjaer, mentre a destra preme Dest. Kalulu e Gabbia verso la panchina, con Theo Hernandez intoccabile a sinistra.

Turno di riposo anche per Tonali (maglia per Pobega) e per Rafael Leao (rimpiazzato da Rebic). Anche De Ketelaere partirà dalla panchina ed è probabile che il nove non sia Giroud, ma Origi. Un Milan-bis, con tanti cambi.

Palladino invece ne dovrebbe effettuare solo un paio: lo squalificato Rovella sarà sostituito da uno tra Filippo Ranocchia e Barberis, mentre Marlon e Caldirola affiancheranno Pablo Marì nella difesa orfana di Izzo. Non cambia l’attacco: Gytkjaer confermato.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-MONZA

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Origi. All. Pioli

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Gytkjaer. All. Palladino