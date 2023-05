Il Milan ospita la Lazio nel 34° turno di Serie A: a San Siro in palio punti pesantissimi per una qualificazione alla Champions League.

Si aprirà con un match che metterà in palio punti pesantissimi, il trentaquattresimo turno di Serie A. A San Siro infatti, si affronteranno Milan e Lazio, ovvero due squadre impegnate nella corsa che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League.

I rossoneri sono chiamati a muovere la loro classifica, visto che nelle ultime due giornate hanno messo in cascina due soli punti (quelli ottenuti contro la Roma e la Cremonese). Un brusco allenamento che è costato qualche posizione e che ha reso certamente più in salita la strada per il quarto posto.

E’ reduce invece da una vittoria importante la compagine capitolina che, imponendosi per 2-0 nello scorso turno contro il Sassuolo, è riuscita a mettersi alle spalle le due sconfitte consecutive patite contro Torino ed Inter.

Stefano Pioli disegnerà il suo Milan con un 4-3-3 nel quale, davanti a Maignan, saranno Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez a completare la linea difensiva.

Chiavi del centrocampo affidate a Tonali e Krunic che agiranno da interni, mentre in attacco Giroud sarà il perno centrale, con alle sue spalle il tridente composto da Messias, Bennacer e Leao.

4-3-3 per Maurizio Sarri che affiderà la copertura degli esterni ad Marusic e Hysaj, mentre la coppia centrale di difesa che farà da scudo a Provedel sarà composta da Casale e Romagnoli.

Conferma in mediana per Marcos Antonio, che andrà a completare con Milinkovic-Savic e Basic (in vantaggio su Luis Alberto) il terzetto di centrocampo, mentre in attacco, a supporto dell’unica punta Immobile, ci saranno Felipe Anderson e Pedro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-LAZIO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Leao; Giroud.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.