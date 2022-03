Probabili formazioni Milan-Inter: chance per Krunic

Primo round a Milano. A San Siro va in scena l'andata del Derby d'Italia valido per la Coppa Italia, il terzo incontro della stagione dopo il pari dell'andata in campionato e il successo del Milan al ritorno. Inter e Milan a caccia della finalissima, con il match di ritorno in programma ad aprile.

Marzo si apre al top, il Derby della Madonnina accende il capoluogo lombardo. Entrambe le squadre vengono da un pari in campionato, ma è l'Inter ad arrivare al Derby con una serie di risultati deludente. Non è andata comunque benissimo neanche al Milan nelle ultime cinque gare.

Il Milan è reduce dal pari contro l'Udinese e in generale da nove punti negli ultimi cinque incontri, mentre l'Inter non è andata oltre lo 0-0 contro il Genoa nell'ultimo turno. Contro i rossoblù di Blessin il quinto punto nelle ultime cinque sfide di Serie A.

Pioli si affida a Giroud come prima punta, supportato da Leao, Krunic e Messias sulla trequarti. Bennacer e Kessié saranno i mediani, mentre Theo Hernandez e Florenzi i terzini. Davanti a Maignan giocano Tomori e Romagnoli. Tonali è squalificato.

Inzaghi punta sulla coppia Lautaro Martinez-Dzeko in avanti, mentre sulle fasce agiranno Perisic e Dumfries. Titolari come interni Barella, Brozovic e Calhanoglu. In porta Handanovic sarà difeso da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Panchina per Alexis Sanchez e Vidal.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.