Dopo l'exploit di Napoli, il Milan chiede strada all'Empoli: una vittoria rafforzerebbe il posizionamento in zona Champions.

La magica serata napoletana rischia di dare una luce diversa al finale di stagione del Milan, rilanciatosi prepotentemente per un posto nella prossima Champions League e anche in vista dell'edizione attuale, con la nuova sfida agli azzurri di mercoledì a rappresentare l'andata dei quarti di finale.

Una conferma in Europa passa però anche dal piazzamento in questo campionato, ragion per cui l'esame Empoli assume un'importanza cruciale: avversario da prendere con le pinze e rigenerato dal successo di misura sul Lecce che ha interrotto una striscia negativa di quattro sconfitte.

Pioli con un camaleontico 4-3-3, pronto a trasformarsi in 4-2-3-1 a seconda dei momenti della partita: Saelemaekers nel tridente con Origi e Rebic, con Giroud e Leão inizialmente risparmiati per il Napoli. Panchina anche per Brahim Diaz, tenuto a riposo per presentarsi tirato a lucido tra cinque giorni. Pobega e Tonali compagni di reparto di Bennacer. Calabria confermato a destra, Thiaw in tandem con Tomori.

Zanetti ancora senza Vicario, con Perisan tra i pali. Chance come mezzala destra per il giovane Fazzini, con Baldanzi a supporto di Caputo e Cambiaghi. Satriano, alle prese con una sorta di 'derby' personale (il suo cartellino è di proprietà dell'Inter), va in panchina.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Origi, Rebic.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.