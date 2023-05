I rossoneri affronta la Cremonese in casa nel turno infrasettimanale, Pioli opta per il turnover in tutti i reparti.

Non perdere punti nella corsa Champions ma anche risparmiare più energie possibili in vista dei prossimi, decisivi impegni contro Lazio e Inter. Questo il doppio obiettivo del Milan che ospita la Cremonese nel turno infrasettimanale. La squadra di Ballardini, dal canto suo, ha un disperato bisogno di fare risultato per continuare a credere a una salvezza che resta difficile. Pioli opta per un ragionato turnover in tutti i reparti: in difesa fuori lo squalificato Tomori, accanto a Kalulu gioca Thiaw. Calabria e Theo Hernandez saranno i due terzini. A centrocampo occasione per Vranckx che fa rifiatare Tonali. Turno di riposo anche per Rafael Leao, che parte dalla panchina, al suo posto gioca De Ketelaere con Saelemaekers favorito su Messias sulla destra e Brahim Diaz dirottato a sinistra. In attacco ballottaggio aperto tra Giroud e Rebic. Ballardini deve rinunciare a Tsadjout, dietro la coppia Okereke-Dessers gioca Pickel. Galdames, Castagnetti e Meité a centrocampo. Difesa a quattro composta da Sernicola, Chiriches, Vasquez e Valeri. PROBABILI FORMAZIONI MILAN-CREMONESE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Theo Hernandez; Vranckx, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Diaz; Origi. CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Ferrari, Vasquez, Lochoshvili, Valeri; Sernicola, Castagnetti, Meité; Galdames; Okereke, Dessers. Scelti da Goal Il Milan cambia: tocca a De Ketelaere

