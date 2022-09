Probabili formazioni Midtjylland-Lazio: Cancellieri titolare

Biancocelesti di scena a Herning nella seconda giornata del Gruppo F di Europa League: Sarri lancia Cancellieri, Milinkovic parte dalla panchina.

Ostacolo Midtjylland per la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo il successo dell'esordio per 4-2 sul Feyenoord all'Olimpico, i biancocelesti vanno a caccia della seconda vittoria per continuare il cammino verso il primo posto del Gruppo F di Europa League.

A Herning, i capitolini cercano il bottino pieno e affrontano un Midtjylland reduce dalla sconfitta sul campo dello Sturm Graz nella gara d'esordio.

Sarri è intenzionato a fare un leggero turnover per dare la possibilità ad alcuni dei suoi ragazzi di rifiatare in vista della trasferta di Cremona contro i grigiorossi, in programma domenica.

Tra i pali c'è ancora Provedel, mentre in difesa spazio a Hysaj e Gila al posto di Lazzari e Patric. Romagnoli e Marusic completano il quartetto. In mezzo al campo Luis Alberto e Vecino giocheranno ai lati del rientrante Cataldi, out contro il Verona per squalifica. Turno di riposo per Milinkovic-Savic, che parte dalla panchina. In avanti Pedro si accomoda in panchina: pronto l'esordio da titolare di Cancellieri nel tridente con Immobile e Felipe Anderson.

Capellas disegna il Midtjylland con un classico 4-3-3 speculare. Andersson e Paulinho saranno i terzini, con Sviatchenko e Juninho a completare la linea a difesa della porta di Lossi. In mezzo al campo tocca Martinez, Olssen e al brasiliano Evander, in goal nell'ultimo match di campionato contro il Nordsjaelland. Il tridente sarà formato da Isaksen, Kaba e l'ex Celta Vigo Pione Sisto.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MIDTJYLLAND-LAZIO

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl; Andersson, Sviatchenko, Juninho, Paulinho; Martinez, Olssen, Evander; Isaksen, Kaba, Sisto. All. Cabellas

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Cancellieri, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri