Probabili formazioni Messico-Polonia: Lozano contro Milik, Zalewski dal 1'

Messico e Polonia si sfidano nel primo turno del Gruppo C: Lewandowski in avanti, Zielinski e Zalewski nella linea a 5. Lozano titolare.

Il Mondiale di Messico e Polonia è ai nastri di partenza. Le due nazionali si sfidano nel match che completa il primo turno del Gruppo C, insieme ad Argentina e Arabia Saudita.

In palio c'è una buona fetta di qualificazione per le due squadre, che si affrontano per la seconda volta in una competizione ufficiale: l'altro precedente risale alla Coppa del Mondo del 1978, sempre nella fase a gironi, con il successo della Polonia per 3-1.

Tradizioni diverse e obiettivi nel mirino per Messico e Polonia: gli americani hanno superato la fase a gironi in ognuna delle ultime otto partecipazioni al Mondiale, la nazionale ad aver partecipato a più edizioni senza mai aver raggiunto la finale, mentre i polacchi non superano la fase a gironi dal 1986 e sono usciti sconfitti in otto delle ultime undici gare.

Un solo dubbio per il 'Tata' Martino, che non ha ancora scelto il centravanti: Martin in vantaggio su tutti per completare il tridente con Vega e Hirving Lozano, attaccante del Napoli.

Per il resto formazione praticamente fatta. Messico schierato col 4-3-3 con Sanchez e Gallardo sugli esterni e la coppia Montes-Moreno a completare la retroguardia davanti ad Ochoa. In mezzo Herrera in regia e Guardado e Alvarez ai suoi lati.

Da un calciatore del Napoli all'altro. Nella Polonia c'è Piotr Zielinski nel ruolo di mezzala e Swiderski (in vantaggio su Milik) a far coppia con Robert Lewandowski. Nel 3-5-2 Bednarek, Glik e Kiwior davanti a Szczesny. Bereszynski e il romanista Zalewski sugli esterni con Zurkowski e Krychowiak a completare la linea di centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI MESSICO-POLONIA

MESSICO (4-3-3): Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Guardado, Herrera, E. Alvarez; Lozano, Martin, Vega.

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Bereszynski, Zurkowski, Krychowiak, Zielinski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski.