Probabili formazioni Marsiglia-Lazio: Immobile in dubbio, Muriqi favorito su Raul Moro e Pedro

Sarà una partita praticamente decisiva quella tra Marsiglia e Lazio, valida per la prima giornata di ritorno della fase a gironi di Europa League: chi vince al Velodrome si porta a casa una buona fetta di qualificazione alla fase successiva del torneo.

Lo 0-0 dell'Olimpico ha offerto senza dubbio un vantaggio al Galatasaray, che con la vittoria contro la Lokomotiv Mosca ha staccato sia i biancocelesti che i francesi rispettivamente di 3 e 4 punti.

In caso di vittoria, gli uomini di Maurizio Sarri si porterebbero a +4 da quelli di Jorge Sampaoli, presentandosi in Russia a fine novembre con un match ball importantissimo e indipendente dai risultati degli altri campi: prima, però, 90 minuti di fuoco al Velodrome.

L'allenatore argentino si affiderà alle certezze e al 4-4-1-1 (che in sviluppo assume forme sempre nuove) con Pau Lopez tra i pali, Rongier, Saliba, Caleta-Car e Peres in difesa. A centrocampo l'ex Roma Under, con Guendouzi, Kamara e Lirola alle spalle di Payet, che svarierà per la trequarti dando supporto, come sempre, a Milik.

Tra i biancocelesti il dubbio maggiore riguarda Ciro Immobile: smaltito il virus intestinale, l'attaccante della Nazionale deve ancora fare i conti con un problema al ginocchio. Nella giornata di ieri ha saltato l'allenamento di rifinitura, ma Sarri lo ha comunque inserito nella lista dei convocati.

Le possibilità di vederlo in campo da titolare sono poche, quindi via al ballottaggio per una maglia da titolare: il favorito è Muriqi, all'ennesima grande opportunità della sua esperienza alla Lazio e pronto a mettere a tacere le insistenti voci di mercato. Le alternative sono suggestive: Pedro falso nueve o Raul Moro in avanti.

In porta come nelle scorse gare di Europa League andrà Strakosha, con Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi e Marusic in difesa, ma non è da escludere Lazzari dal primo con Hysaj a sinistra. In mediana altro dubbio che riguarda Cataldi, comunque in vantaggio su Lucas Leiva: Basic dovrebbe prendere il posto di Milinkovic-Savic, con Luis Alberto certo della maglia da titolare.

Tridente, come detto, ancora da definire: Felipe Anderson, Muriqi e Pedro sono i prescelti a poche ore dal match, ma Sarri deciderà all'ultimo.

MARSIGLIA (4-4-1-1): Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres; Under, Guendouzi, Kamara, Lirola; Payet; Milik. All. Sampaoli

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro. All. Sarri