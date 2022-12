Probabili formazioni Marocco-Spagna: conferma per Morata

La Spagna prova a raggiungere le altre big ai quarti di finale, il Marocco a fare la storia: non si è mai spinta oltre gli ottavi del Mondiale.

Due squadre sudamericane, cinque europee. I quarti dei Mondiali sono ancora all'insegna delle due grandi confederazioni. Dopo l'eliminazione di Australia, Giappone e Corea del Sud, il Marocco proverà ad inserirsi come sorpresa dei quarti di finale a Qatar 2022.

Di fronte al Marocco, reduce dal primo posto nel proprio girone, c'è la Spagna, seconda: per la Roja, altalenante in questa prima parte del Mondiale, un confronto per rilanciarsi e dare l'assalto alla Coppa del Mondo, vinta in una sola occasione.

Regragui sceglie Boufal come esterno al pari di Ziyech, mentre la prima punta sarà En-Nesyri. Amrabat a centrocampo insieme ad Amallah (in ballottaggio col doriano Sabiri) e Ounahi, mentre Bounou sarà regolarmente in porta. Hakimi e Mazraoui esterni, al centro della difesa Saiss e Aguerd.

Luis Enrique ripropone Morata come punta, supportato da Dani Olmo e Ferran Torres. Trio blaugrana in mezzo: nessun dubbio con Gavi, Pedri e Busquets. Tra i pali Unai Simon, retroguardia composta da Carvajal, Rodri, Laporte (favorito su Pau Torres) e Jordi Alba.

Marocco e Spagna si sfidano nella Coppa del Mondo dopo quattro anni: nella fase a gironi dei Mondiali russi 2018 la formazione africana andò in vantaggio per due volte, raggiunta due volte dal team iberico. 2-2 finale.

MAROCCO-SPAGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo.