Probabili formazioni Marocco-Croazia: Perisic nel tridente

I vicecampioni del Mondo debuttano nel gruppo F: Perisic e Vlasic nel tridente. Brozovic, Modric e Kovacic in mezzo. Marocco con Hakimi e Ziyech.

Iniziano i Mondiali della Croazia vicecampione del Mondo. La selezione guidata da Zlatko Dalić sogna un altro percorso da grande protagonista nella massima rassegna iridata dopo aver sfiorato la grande impresa quattro anni fa in Russia. Il primo ostacolo nel gruppo F è rappresentato dal Marocco.

La squadra di Walid Regragui torna a disputare la fase finale della Coppa del Mondo. Per la gara d'esordio si va verso il 4-3-3 con En-Nesyri al centro del tridente offensivo, affiancato da Zyech e da Boufal. Out Harit per un grave infortunio.

In mezzo al campo c'è il viola Amrabat, spalleggiato da Ounahi e Amallah in qualità di interni. In difesa proverbiale linea a quattro con l'ex Inter Hakimi sulla destra e Mazraoui sul versante opposto. Al centro Saiss e Aguerd a protezione di Bounou.

Modulo a specchio anche per la Croazia: Kramaric guida il comparto d'attacco con il granata Vlasic (più di Pasalic) e Perisic ad agire da esterni offensivi.

A centrocampo regia ovviamente affidata a Brozovic con Kovacic e Modric mezzali. In difesa agiranno Lovren e Gvardiol, mentre i terzini saranno uno tra Stanisic e Juranovic a desta e uno tra Barisic e Sosa a sinistra. Tra i pali tocca a Livakovic.

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO-CROAZIA

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Kovacic, Brozovic, Modric; Vlasic, Kramaric, Perisic.