Sembrava poter essere l'incrocio di mercato perfetto, in estate: ma di Cristiano Ronaldo al Manchester City non se n'è fatto nulla. Proprio mentre i titoli recitavano frasi aspre sul presunto tradimento allo United, i Red Devils si sono fatti avanti in maniera decisiva, strappando il portoghese alla Juventus, proprietaria del cartellino, e ai rivali di sempre, i Citizens.

Sono già passati più di due mesi da quei giorni: Cristiano Ronaldo ha più volte trascinato la squadra di Ole Gunnar Solskjaer fuori dalle fiamme dell'inferno, mentre in casa City nelle ultime cinque si è un po' perso il contatto con la vetta, ma Pep Guardiola sa come gestire i suoi.

Quello di oggi, il primo dei Derby stagionali che fermerà la città di Manchester ripercorrendo storia e tradizione, sarà anche la prima resa dei conti tra due figure del calcio che negli anni, in Spagna, si sono affrontati alimentando la già forte rivalità tra Real Madrid e Barcellona.

A Old Trafford, comunque, sarà diverso: i Red Devils, reduci dal pari in extremis contro l'Atalanta, vogliono dar continuità alla vittoria dell'ultimo turno di Premier League, conquistata contro il Tottenham. I Citizens, che all'Etihad in Champions League hanno schiantato il Brugge, proveranno a rialzarsi dopo il KO contro il Crystal Palace di Vieira.

Solskjaer potrebbe confermare il 3-4-1-2 visto contro gli Spurs, con De Gea tra i pali, Lindelof, Varane e Maguire in difesa e con Wan-Bissaka, Fred, che sostituirà lo squalificato Pogba, McTominay e Shaw in mediana. Sulla trequarti dovrebbe agire Bruno Fernandes alle spalle di Cristiano Ronaldo e Cavani.

Guardiola sempre con il 4-3-3, ma con alcuni cambi: in porta il solito Ederson, potretto da Walker, Stones, Dias, che dovrà sostituire lo squalificato Laporte, e Cancelo. A centrocampo torna De Bruyne insieme a Rodri e Bernardo Silva, con Foden, Sterling e uno tra Gabriel Jesus e Grealish in avanti.

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): de Gea; Lindelof, Varane, Maguire; Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Shaw; Bruno Fernandes; Cavani, Ronaldo.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Gabriel Jesus, Grealish.