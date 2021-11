MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester United-Manchester City

Data: 6 novembre 2021

Orario: 13.30

Canale TV: Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 372 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

Punti pesanti in palio e la supremazia cittadina da conquistare: a Manchester è tempo di derby. Il Manchester United ospita a Old Trafford i rivali del Manchester City nell'anticipo dell'11° turno del campionato di Premier League 2021/2022.

I 'Red Devils' di Ole Gunnar Solskjaer occupano la quinta posizione della classifica, al pari dell'Arsenal, con 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Tre punti in più per il Manchester City, che insegue Chelsea e Liverpool rispettivamente a -5 dai 'Blues' e -2 dai 'Reds'.

Manchester United e Manchester City arrivano al derby con alle spalle due risultati opposti in campionato. I 'Red Devils' sono tornati a vincere dopo 4 turni senza il bottino pieno (un punto conquistato in 360 minuti) con il 3-0 al Tottenham Hotspurs Stadium di Londra. Un successo che è costato la panchina all'ormai ex allenatore degli 'Spurs' Nuno Espirito Santo, sostituito da Antonio Conte.

Dall'altra parte, il Manchester City è caduto a sorpresa all'Etihad Stadium per mano del Crystal Palace. Decisive le reti di Zaha e Gallagher. I 'Citizens' perdono terreno rispetto alla vetta, occupata dal Chelsea di Tuchel.

Manchester United e Manchester City si sono affrontate l'ultima volta in casa dei 'Citizens' il 7 marzo 2021. Ad aggiudicarsi i tre punti sono stati gli ospiti grazie alle reti di Bruno Fernandes e Shaw.

L'ultimo precedente in Premier League a Old Trafford tra le due squadre è datato 12 dicembre 2020 con il pari a reti bianche.

Il derby tra Manchester United e Manchester City di campionato, gara valida per l'11° turno di Premier League, è in programma sabato 6 novembre 2021 all'Old Trafford di Manchester, impianto casalingo dei 'Red Devils'. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 13:30 italiane.

Manchester United-Manchester City andrà in onda in diretta su Sky. I canali di riferimento per la visione del derby di Manchester sull'emittente satelittare saranno Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 372 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite).

Manchester United-Manchester City sarà trasmessa in streaming da Sky. Gli abbonato potranno godersi il match sui dispositivi mobili come smartphone o tablet, pc o notebook, attraverso l'app Sky Go.

In alternativa, gli appassionati potranno seguire il derby di Manchester attraverso NOW, la piattaforma streaming ufficiale di Sky che consente la visione delle gare tramite l’acquisto di appositi pacchetti.

Nel Manchester United ancora assente Paul Pogba. Il centrocampista francese deve scontare la seconda giornata di squalifica e tornerà direttamente dopo la sosta per le nazionali. In avanti Cavani torna a far coppia con Cristiano Ronaldo, con Solskjaer intenzionato a ripoporre le due punte nel 3-4-1-2.

Out per squalifica anche Laporte, espulso nell'ultima sfida contro il Crystal Palace, persa dai 'Citizens' per 2-0. Al suo posto ci sarà Stones a far coppia con Ruben Dias. Ancora fuori Ferran Torres, alle prese con un problema al piede non ancora risolto. In avanti spazio al brasiliano Gabriel Jesus, affiancato da Foden e Grealish.

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): de Gea; Lindelof, Varane, Maguire; Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Shaw; Bruno Fernandes; Cavani, Ronaldo.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Gabriel Jesus, Grealish.