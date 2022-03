Probabili formazioni Manchester City-Sporting: riposo per De Bruyne e Mahrez

La scorpacciata di reti in terra lusitana autorizza Pep Guardiola a fare dei calcoli in vista del futuro: il Manchester City che stasera ospiterà lo Sporting nel ritorno dell'ottavo di Champions League sarà un po' diverso da quello che siamo abituati a vedere, ma non di certo meno competitivo.

Come normale che sia, il tecnico catalano userà la carta del turnover in virtù di una qualificazione soltanto da certificare sul campo: Cancelo non è al meglio e rischiarlo sarebbe una follia, ragion per cui sarà Zinchenko a fare le veci del portoghese sulla corsia mancina difensiva.

Lo stesso dicasi per il diffidato De Bruyne, che con un giallo salterebbe l'andata dei quarti: il belga si accomoderà in panchina per fare posto a Gündoğan, mezzala così come Bernardo Silva ai lati di Rodri. Novità anche nel tridente d'attacco: rispetto al primo atto 'resiste' solo Sterling, con Mahrez e Foden a fare spazio a Grealish e Gabriel Jesus. Fernandinho centrale difensivo con Laporte, Stones terzino destro. Walker chiamato a scontare il secondo dei tre turni di squalifica.

L'articolo prosegue qui sotto

Dall'altra parte Amorim ha intenzione di giocarsela per evitare un'altra figuraccia dalle proporzioni enormi: Sarabia e Santos esterni d'attacco a sostegno della punta centrale Paulinho. Tabata e Ugarte centrali con Esgaio e Reis ad agire sulle corsie laterali. L'ex Palermo Feddal con Coates e Gonçalo Inácio in difesa, davanti all'ex Cagliari Adán.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Stones, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri, Gundogan; Grealish, Gabriel Jesus, Sterling.

SPORTING (3-4-3): Adán; Feddal, Coates, Gonçalo Inácio; Ricardo Esgaio, Tabata, Ugarte, Reis; Sarabia, Paulinho, Santos.