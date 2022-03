MANCHESTER CITY-SPORTING CP: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester City-Sporting

Manchester City-Sporting Data: 9 marzo 2022

9 marzo 2022 Orario: 21.00

Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite), Sky Sport (numero 254 satellite), Infinity +

Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite), Sky Sport (numero 254 satellite), Streaming: Sky Go, NOW, Infinity +

Il Manchester City di Pep Guardiola ospita lo Sporting di Rúben Amorin nel ritorno degli ottavi di Champions League. Nella partita di andata, unico precedente fra le due squadre nella competizione, si era registrata la netta affermazione degli inglesi, vittoriosi per 5-0 allo Stadio José Alvalade con i goal di Mahrez, Foden e Sterling e una doppietta di Bernardo Silva, mattatore in patria.

In virtù del punteggio dell'andata, i Citizens sono ampiamente favoriti per il passaggio ai quarti di finale del torneo: nessuna squadra è finora riuscita nella fase ad eliminazione diretta a ribaltare uno scarto di reti così ampio nella partita di ritorno.

Il Manchester City ha vinto tutte e 4 le precedenti partite in cui ha ospitato squadre portoghesi nelle competizioni europee, segnando 10 goal e subendone appena 3. Dal canto suo lo Sporting non ha vinto nessuna delle ultime 7 gare giocate in trasferta contro squadre inglesi nelle competizioni europee (2 pareggi e 5 sconfitte) e ha preso sempre goal nelle ultime 13 partite giocate in UEFA Champions League.

Riyad Mahrez è il miglior marcatore della squadra inglese nella Champions League con 6 goal, e se dovesse andare a segno, diventerebbe il nuovo primatista del club nella competizione. Pedro Gonçalves, autore di 4 centri, è invece il bomber dei lusitani. In questa pagina tutte le informazioni su Manchester City-Sporting, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER CITY-SPORTING

Manchester City-Sporting si disputerà la sera di martedì 7 dicembre 2021 nel palcoscenico dell'Etihad Stadium di Manchester.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-SPORTING IN TV

La sfida Manchester City-Sporting sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La partita sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

MANCHESTER CITY-SPORTING IN DIRETTA STREAMING

Il confronto Manchester City-Sporting potrà essere visto anche in diretta streaming, attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Altre due opzioni sono rappresentate da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 104 big match del massimo torneo calcistico europeo.

Quest'ultima opzione è disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL i lettori potranno seguire Manchester City-Sporting anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti minuto per minuto sulla gara, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-SPORTING

Guardiola giocherà con il classico 4-3-3. Davanti Mahrez e Sterling dovrebbero agire da esterni offensivi nel tridente, con Foden favorito su Gabriel Jesus come punta centrale. A centrocampo ballottaggio fra Rodri (in vantaggio) e il tedesco Gündogan come playmaker, mentre Bernardo Silva e De Bruyne saranno con ogni probabilità le due mezzali. In difesa Walker e Cancelo saranno i due terzini, con Stones e Laporte centrali difensiva. Fra i pali ci sarà Ederson.

Rúben Amorin schiererà i portoghesi con il 3-4-3. Davanti al portiere Adán, la linea a tre difensiva potrebbe vedere Reis partire dal 1' accanto a Coates e Gonçalo Inácio (favorito sull'ex senese Luís Neto). Sulle corsie esterne spazio a Ricardo Esgaio (in vantaggio su Pedro Porro) e Vinagre, con Matheus Nunes ed Essugo interni. Nel tridente offensivo Sarabia (favorito su Tabata) e Santos saranno gli esterni alti ai lati del centravanti Slimani (preferito a Paulinho).

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling.

SPORTING (3-4-3): Adán; Reis, Coates, Gonçalo Inácio; Ricardo Esgaio, Matheus Nunes, Essugo, Vinagre; Sarabia, Slimani, Santos.