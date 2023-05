La seconda finalista di Champions League uscirà tra Manchester City e Real Madrid: la vincente della supersfida affronterà l'Inter a Istanbul.

L'Inter attende di conoscere la propria avversaria in finale. Uscirà tra Manchester City e Real Madrid, di fronte all'Etihad Stadium dopo l'1-1 dell'andata. E sarà una sfidante di lusso, se è vero che si tratta di due formazioni già arrivate in fondo nelle ultime due edizioni di Champions League.

Si riparte dalle reti di Vinicius Junior e di Kevin De Bruyne, entrambe messe a segno da fuori area. Gara equilibrata, quella andata in scena otto giorni fa al Santiago Bernabeu, a dimostrazione di come sia impossibile avanzare un pronostico su chi se la vedrà con l'Inter.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, non si discosteranno molto da quelle viste a Madrid lo scorso 9 maggio. Anzi, a dire il vero non si discosteranno per nulla.

L'unico vero dubbio della vigilia era la presenza o meno nel Real Madrid di Camavinga, uscito acciaccato dalla partita di campionato contro il Getafe: il francese però sta bene e giocherà regolarmente sulla sinistra. Per il resto, Rodrygo titolare in attacco, Valverde mezzala, Kroos regista, Rudiger con Alaba in difesa.

Anche il Manchester City si schiererà con lo stesso undici dell'andata: dunque con Stones in mezzo al campo e quello strano 3-2-4-1 di Guardiola che prevede Akanji titolare in difesa con Walker e Ruben Dias. Grealish ancora titolare, fuori Foden e Mahrez.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-REAL MADRID

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti