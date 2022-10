Probabili formazioni Maccabi Haifa-Juventus: Di Maria nel tridente, Milik in panchina

I bianconeri di scena in Israele con l'obiettivo di tenere vive le chance di qualificazione: l'argentino nel tridente, McKennie mezzala.

La Juventus cerca punti vitali in Israele per il proprio percorso europeo e per alimentare le proprie speranze di qualificazioni agli ottavi di finale di Champions League.

Contro il Maccabi Haifa, i bianconeri si giocano una grossa fetta di stagione e per farlo Allegri ritrova Angel Di Maria, autore di tre assist nel match d'andata.

Il Fideo è pronto a prendersi una maglia da titolare nel tridente che lo vedrà agire insieme a Kostic, sul versante mancino, e Vlahovic posizionato al centro dell'attacco, e con Milik - inizialmente - dalla panchina.

A completare il 4-3-3 di Allegri ci sarà Paredes in cabina di regia con McKennie e Rabiot inquadrati come mezzali. In difesa Bonucci al fianco di Bremer con Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie esterne. Porta ovviamente affidata a Szczesny.

Rispondono i padroni di casa, orientati a proporre un più che conservativo 5-3-2: Pierrot-Azili è la coppia d'attacco, Chery, Mohamed e Lavi imbastiscono il centrocampo mentre nelle retrovie i tre centrali sono Seck, Batubinsika e Goldberg, con Sundgren e Haziza riferimenti esterni.

PROBABILI FORMAZIONI MACCABI HAIFA-JUVENTUS

MACCABI HAIFA (5-3-2): Cohen; Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg, Haziza; Chery, Mohamed, Lavi; Pierrot, Azili.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic.