Probabili formazioni Lokomotiv Mosca-Lazio: fiducia a Zaccagni e a Muriqi

Non una serata da dentro o fuori ma poco ci manca. La Lazio si gioca una grossa fetta di qualificazione ai sedicesimi di Europa League affrontando la Lokomotiv in quel di Mosca.

A 180' dalla conclusione della prima fase, il raggruppamento E è uno di quelli più livellati di questa edizione della seconda rassegna continentale riservata ai club per ordine d'importanza.

La Lazio vola in Russia da seconda forza del girone con 5 punti, a meno tre dalla capolista Galatasaray e con un tesoretto di vantaggio di un solo punto sul Marsiglia e, appunto, tre sulla Lokomotiv.

Serve una vittoria a Maurizio Sarri - e possibilmente un aiuto da parte dei turchi - per centrare già oggi il passaggio del turno. Il tecnico biancoceleste sembra orientato a confermare Muriqi come riferimento centrale nel 4-3-3, affiancato ai lati da Zaccagni e Felipe Anderson.

A centrocampo non ci sarà Milinkovic-Savic, rimpiazzato da Basic, mentre dovrebbero giocare dal 1' sia Lucas Leiva che Luis Alberto. In porta occasione per Strakosha, mentre in difesa il tecnico biancoceleste vara la linea 'tipo': Lazzari e Hysaj sulle corsie esterne, Luiz Felipe e Acerbi al centro.

Di fronte ci sarà una Lokomotiv che, dal basso dei suoi due punti, non può fare altro che puntare al bottino pieno per alimentare le proprie speranze.

Anche Markus Gisdol sembra orientato verso l'impianto tattico del 4-3-3: il tridente sarà affidato a Kerk, Smolov e Kamano. A centrocampo Barinov in mezzo, con Maradishvili e Beka Beka in qualità di mezzali. Retroguardia affidata al duo di mezzo composto dall'ex Roma Jedvaj e da Pablo. Sui binari spazio a Nenakhov e Rybus, in porta Khudianov.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LOKOMOTIV MOSCA-LAZIO

LOKOMOTIV MOSCA (4-3-3): Khudiakov; Nenakhov, Jedvaj, Pablo, Rybus; Maradishvili, Barinov, Beka Beka; Kerk, Smolov, Kamano.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Muriqi, Zaccagni.