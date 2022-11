Probabili formazioni Liverpool-Napoli: giocano Politano e Olivera

Gli azzurri si giocano il primo posto nel girone in casa dei Reds: Politano nel tridente, Olivera a sinistra. Reds con Salah, Nunez e Firmino.

Il Napoli chiude la fase a gironi di Champions League facendo visita ad Anfield per sfidare il Liverpool e per conservare il primo posto nel girone A.

Pochi cambi per Spalletti, orientato verso un undici iniziale che contempla tutte le stelle azzurre: nel tridente d'attacco ci saranno ovviamente sia Osimhen che Kvaratskhelia con Politano riferimento di destra. A centrocampo le solide certezze rappresentate da Anguissa e Zielinski come interni ai lati di Lobotka. In difesa chance per Olivera a sinistra con Di Lorenzo sul versante opposto. La coppia centrale di difesa è formata da Kim e Juan Jesus posta a protezione di Meret.

Di fronte ci sarà il Liverpool di Klopp, claudicante in Premier, ma matematicamente ancora in grado di contendere il primato al Napoli nel raggruppamento. Il tecnico tedesco vara il 4-3-3 con Nunez al centro dell'attacco, affiancato da Salah e Firmino. In mezzo al campo, Thiago Alcantara in cabina di regia con Elliot e Henderson mezzali. In difesa Gomez è chiamato a fare coppia con van Dijk, mentre Alexander-Arnold e Robertson agiranno sui binari esterni. In porta c'è ovviamente Alisson.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-NAPOLI

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Thiago Alcantara, Henderson; Salah, Darwin Nunez, Firmino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.