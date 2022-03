Una vera e propria impresa in campo avversario, oltremanica. L'Inter di Simone Inzaghi, rinfrancata dopo il 5-0 sulla Salernitana che ha messo fine alla serie di cinque partite senza successi, cerca ad Anfield quello che alla vigilia appare un vero e proprio miracolo sportivo. I nerazzurri devono ribaltato lo 0-2 subito a San Siro tre settimane fa, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, per superare il Liverpool e conquistare la qualificazione ai quarti di finale.

Un'impresa molto complicata dopo i primi 90 minuti di San Siro, decisi dalle reti nella ripresa di Firmino e Salah. La 'Beneamata' ci vuole provare e non lasciare nulla di intentanto, nonostante l'alto coefficiente di difficoltà.

Il Liverpool è reduce dal successo di misura sul West Ham, il settimo di fila in campionato e il quindicesimo risultato utile. I 'Reds', imbattuti nel 2022, restano a sei lunghezze di ritardo dal Manchester City con una partita da recuperare.

Jurgen Klopp ritrova Thiago Alcantara e FIrmino, ma entrambi andranno in panchina. Il tecnico del Liverpool potrebbe a sorpresa lasciar fuori dai titolari Mane in favore di un tridente - in tal caso - composto da Salah, Diogo Jota e Luis Diaz. In mezzo al campo Henderson e Jones (o Elliott) agiranno ai lati di Fabinho, mentre in difesa Matip, alle prese con qualche problema fisico, stringerà i denti e affiancherà Van Dijk, con Alexander-Arnold e Robertson terzini davanti ad Alisson.

Nell'Inter ancora assente Barella, reduce da una prova super contro la Salernitana. L'ex Cagliari deve scontare la seconda giornata di squalifica dopo l'espulsione contro il Real Madrid nell'ultimo turno della fase a gironi. A sostituirlo ci sarà Vidal insieme a Brozovic e Calhanoglu. Nessun dubbio per Inzaghi in difesa, con il solito trio formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. Il recuperato Perisic occuperà la corsia mancina, in attacco Alexis Sanchez scalpita ed insidia Dzeko per agire vicino a Lautaro Martinez.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LIVERPOOL-INTER

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Diogo Jota, Luis Diaz. All. Klopp.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.