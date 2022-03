Probabili formazioni Lille-Chelsea: Tuchel punta su Lukaku, riposa Jorginho

Nonostante i problemi societari relativi al congelamento di ogni trattativa per la cessione del club, il Chelsea ha ben in mente l'obiettivo di giornata: conquistare i quarti di finale di Champions League, e il 2-0 rifilato al Lille nel match d'andata degli ottavi è un ottimo trampolino di lancio.

Di Havertz e Pulisic le reti a 'Stamford Bridge', dove Lukaku era rimasto seduto in panchina per tutti i 90 minuti: in Francia, però, per il belga dovrebbe profilarsi una ghiotta opportunità.

Dovrebbe essere proprio Lukaku, in effetti, il terminale offensivo di riferimento: alle sue spalle, leggermente più arretrati Mount e Havertz. Azpilicueta e Alonso gli esterni, Kovacic al posto di Jorginho per far coppia con Kanté. Chalobah, Thiago Silva e Rüdiger nel trio di difesa davanti a Mendy.

Lille con il tandem avanzato composto da Ben Arfa e David, André e Xeka a centrocampo con Bamba e Gudmundsson sulle corsie laterali. Celik e Djaló i terzini, Fonte e Botman (obiettivo di mercato del Milan) i centrali a protezione della porta di Jardim.

LILLE (4-4-2): Jardim; Celik, Fonte, Botman, Djaló; Bamba, André, Xeka, Gudmundsson; Ben Arfa, David. All. Gourvennec

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Alonso; Mount, Havertz; Lukaku. All. Tuchel