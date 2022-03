LILLE-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Lille-Chelsea

• Data: mercoledì 16 marzo 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213 satellite)

• Streaming: Sky Go, Infinity

Partire da una condizione di vantaggio agevola di molto il compito di una squadra che vuole arrivare a mettere le mani sulla Champions League. E ancora di più se questa squadra è la stessa detentrice in carica del titolo. Il Chelsea si approccia dunque all'incontro di ritorno degli ottavi di finale contro il Lille forte del 2-0 dello Stamford Bridge.

La squadra di Tuchel arriva all'appuntamento in seguito al in campionato in casa contro il Newcastle vinto per 1-0 agli sgoccioli dell'incontro con una rete di Havertz. I Blues restano al terzo posto in classifica, a -10 dalla vetta occupata dal Manchester City.

Il Lille invece, che parte da una situazione già di per sé difficile da recuperare, si presenta all'incontro dopo il deludente 0-0 interno contro il Saint Etienne.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

ORARIO LILLE-CHELSEA

La partita tra francesi e inglesi si giocherà mercoledì 16 marzo alle ore 21. Lo stadio che ospiterà l'incontro è il Pierre Mauroy di Lille.

DOVE VEDERE LILLE-CHELSEA IN TV

La sfida che vede impegnate Lille e Chelsea sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, rispettivamente ai numeri 201 e 213 del satellite.

LILLE-CHELSEA IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Gourvennec e Tuchel sarà trasmessa anche in streaming. Gli abbonati Sky potranno dunque seguirla su smartphone e tablet o ancora su pc e notebook, attraverso Sky Go. Basterà ricorrere all’apposita app compatibile con i sistemi iOS ed Android o collegarsi sul sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky non ha ancora reso noti i nomi ai quali sarà affidata la telecronaca dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI LILLE-CHELSEA

Tuchel non cambia e ripropone il 3-4-3 con Mendy tra i pali, Christensen, Thiago Silva e Rudiger nella linea difensiva alle spalle di Azpilicueta, Jorginho, Kovacic e Marcos Alonso. In attacco ancora panchina per Lukaku, sostituito da Havertz. Insieme a lui giocheranno Timo Werner e Ziyech.

L'articolo prosegue qui sotto

I campioni di Francia rispondono con il 4-4-2. Leo Jardim in porta, Celik e Gudmundsson esterni difensivi con Fonte e Botman centrali. Weah e Bamba i laterali di centrocampo con André e Renato Sanches che stringe i denti e si colloca al suo posto in mediana. Ylmaz centravanti insieme a David.

LILLE (4-4-2): Leo Jardim; Celik, Fonte, Botman, Gudmundsson; Weah, B. André, R. Sanches, Bamba; J. David, Ylmaz. All.: Gourvennec.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, M. Alonso; Ziyech, Havertz, Werner. All.: Tuchel.