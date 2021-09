Probabili formazioni Leicester-Napoli: Insigne recupera e parte titolare

Inizia a Leicester, contro la formazione di Brendan Rodgers, l'Europa League del Napoli. Insigne gioca dall'inizio, Di Lorenzo a sinistra.

Dopo la grande gioia del successo in rimonta sulla Juventus, il Napoli si tuffa in Europa. È il Leicester il primo avversario degli uomini di Spalletti in Europa League, in un girone che comprende anche i russi dello Spartak Mosca e i polacchi del Legia Varsavia (già in campo mercoledì, 1-0 per il Legia).

Se il Napoli ha iniziato benissimo in Serie A, non si può dire altrimenti del Leicester in Premier League: gli uomini di Brendan Rodgers hanno vinto due partite e ne hanno perse altrettante, posizionandosi a metà della classifica con quattro lunghezze di distacco dalle formazioni di testa.

Per quanto riguarda le probabili formazioni che scenderanno in campo al King Power Stadium, il Napoli ha il dubbio Insigne: il capitano è stato convocato e dovrebbe partire dal primo minuto, ma resiste l'opzione Lozano. Malcuit o il giovane Zanoli a destra, Di Lorenzo spostato sulla corsia mancina. In mezzo al campo ancora Zambo Anguissa con Fabian Ruiz. Davanti Osimhen.

Leicester con il 4-2-3-1 e l'ingombrante presenza di Jamie Vardy in attacco. Alle sue spalle il trio formato da Albrighton, Maddison e Barnes. In difesa davanti a Schmeichel ecco l'ex atalantino Castagne, Soyuncu, Vestergaard e Bertrand, mentre a centrocampo ci sono Tielemans e Ndidi (o Soumaré).

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.