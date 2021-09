Leicester-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Leicester e Napoli si affrontano nella prima giornata della fase a gironi di Europa League: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

LEICESTER-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Leicester-Napoli

• Data: giovedì 16 settembre 2021

• Orario: 21:00 italiane

• Canale TV: Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go

Dopo l'ottimo avvio in campionato, con 3 vittorie su 3, il Napoli inaugura il proprio cammino continentale. Primo impegno della fase a gironi di Europa League quello contro il Leicester, valido per il Gruppo C.

Guarda la UEFA Europa League su DAZN. Attiva ora

La squadra allenata da Luciano Spalletti, nell'urna di Nyon, oltre alle Foxes ha pescato i polacchi del Legia Varsavia e i russi dello Spartak Mosca: dopo Leicester-Napoli, i partenopei affronteranno lo Spartak giovedì 30 settembre alle 18:45 allo stadio 'Maradona'.

Azzurri in Europa League in seguito alla cocente beffa della passata stagione, dove gli uomini allora allenati da Gattuso hanno visto sfumare l'approdo in Champions all'ultima giornata di Serie A complice il pari interno col Verona, che ha fatto scivolare il Napoli al quinto posto in classifica.

Epilogo simile per il Leicester, anch'esso quinto al termine della Premier 2020/2021 dopo un netto calo di prestazioni e risultati che ha portato gli inglesi ad essere scavalcati sia dal Liverpool che dal Chelsea.

Tutto su Leicester-Napoli: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO LEICESTER-NAPOLI

La partita di Europa League tra Leicester e Napoli si gioca giovedì 16 settembre 2021 al 'Leicester City Stadium' di Leicester, in Inghilterra: calcio d'inizio del match previsto alle ore 21:00 italiane.

Leicester-Napoli sarà visibile in diretta tv su Sky: canali di riferimento per seguire la partita, Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronista Sky per Leicester-Napoli sarà Federico Zancan. Su DAZN la partita sarà raccontata da Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

La sfida di Europa League tra il Leicester ed il Napoli verrà trasmessa anche in streaming su DAZN: per gli abbonati, occorrerà accedere al sito di DAZN o scaricare l'app su smart tv compatibili, pc, smartphone, tablet, console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure collegare il televisore al computer con un cavo ad alta definizione o utilizzando dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast.

Leicester-Napoli, inoltre, in streaming sarà visibile anche con Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati: sarà necessario scaricare l'app su pc, smartphone o tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal potrete seguire Leicester-Napoli in diretta testuale: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, fino al racconto delle azioni salienti della partita di Europa League.

Il Napoli potrà portare a Leicester Ospina, Koulibaly e Osimhen, reduci dagli impegni con Colombia, Senegal e Nigeria, che rischiavano di non avere diritto ad accedere in Inghilterra per obblighi di quarantena legati alle norme anti-Covid (il Governo ha modificato le regole). Manolas, dopo l'erroraccio con la Juve, è in odore di panchina: pronto Rrahmani. Lozano per l'infortunato Insigne sulla trequarti, confermato in mediana il nuovo acquisto Anguissa, dal primo minuto anche Zielinski.

Leicester guidato in attacco da Jamie Vardy, con Rodgers che dovrebbe affidarsi ad un 4-2-3-1 con Maddison sulla trequarti e Tielemans a guidare il centrocampo. L'ex atalantino Castagne prenota una maglia sull'esterno in difesa.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Lozano; Osimhen. All. Spalletti.