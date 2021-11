Probabili formazioni Legia Varsavia-Napoli: Spalletti dà fiducia a Petagna

In campionato percorso quasi netto, in un testa a testa con il Milan destinato a caratterizzare il resto della stagione: in Europa, invece, per il Napoli le cose non sono andate sempre in maniera lineare. Contro il Legia Varsavia, però, ha la possibilità di ribaltare la situazione e balzare in testa al girone.

Gli azzurri di Luciano Spalletti nel tardo pomeriggio saranno ospiti dei polacchi alla "Pepsi Arena" per la prima giornata di ritorno della fase a raggruppamenti, con una situazione, quella del Girone C di Europa League, ancora da definire.

La formazione di Golebiewski ha vinto le prime 2 contro Spartak Mosca e Leicester, ma nulla ha potuto nell'ultimo match europeo disputato al "Maradona" contro il Napoli: il secco 3-0 rifilato dai ragazzi di Spalletti, con le reti di Insigne, Osimhen e Politano, come detto ha indirizzato un percorso che per gli azzurri si era complicato dopo il pari all'esordio contro il Leicester e la sconfitta interna contro lo Spartak Mosca.

Tra i polacchi mancheranno Abua Hanna, Holownia e Kapustka: nel 4-2-3-1 schierato da Golebiewski tra i pali andrà Miszta, dietro a Rose, Wieteska, Jedrzejczyk e Johansson.

In mediana spazio a Martins e Kharatin, con Mladenovic, Josué e Luquinhas sulla trequarti alle spalle di Emreli unica punta.

Alcuni tra i protagonisti del Napoli della scorsa notte di Europa League non saranno presenti alla "Pepsi Arena": Spalletti dovrà rinunciare a Osimhen, ancora out, ma anche a Insigne e Fabian Ruiz, ai box a scopo precauzionale per alcune noie muscolari.

Potrebbe essere la gara di Andrea Petagna, entrato bene a Salerno e verso una maglia da titolare contro il Legia: in porta andrà Meret, difeso da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Juan Jesus, che sostituirà lo squalificato Mario Rui.

A centrocampo Demme prenderà il posto di Fabian Ruiz, agendo insieme ad Anguissa e Zielinski dietro al tridente composto da Politano, Petagna ed Elmas.

LEGIA VARSAVIA (4-2-3-1): Miszta; Rose, Wieteska, Jedrzejczyk, Johansson; Martins, Kharatin; Mladenovic, Josué, Luquinhas; Emreli. All. Golebiewski

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Elmas. All. Spalletti