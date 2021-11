Legia Varsavia-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Legia Varsavia e Napoli si sfidano nel Gruppo C per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League: formazioni, diretta tv e streaming.

LEGIA VARSAVIA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Legia Varsavia-Napoli

• Data: giovedì 4 novembre 2021

• Orario: 18:45

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno (201 satellite; 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (252 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go

La quarta giornata della fase a gironi di Europa League, vede sfidarsi per la seconda volta in pochi giorni Legia Varsavia e Napoli. Il nuovo incrocio tra polacchi ed azzurri, è valido per il Gruppo C.

Nella partita andata in scena al 'Maradona' il 21 ottobre, la squadra di Luciano Spalletti si è imposta con un secco 3-0 che ha rilanciato le chances di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta dell'Europa League del Napoli (che fin lì, oltre al successo contro la formazione polacca, aveva pareggiato 2-2 a Leicester e perso in casa 3-2 contro lo Spartak Mosca).

Il Legia Varsavia, comunque, può vantare il primato del girone grazie ai 6 punti conquistati in 3 giornate: la classifica del Gruppo C, infatti, recita Legia 6, Leicester e Napoli a quota 4, Spartak Mosca 3.

Tutto su Legia Varsavia-Napoli: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO LEGIA VARSAVIA-NAPOLI

Legia Varsavia-Napoli si gioca giovedì 4 novembre 2021 alla 'Pepsi Arena' di Varsavia, in Polonia: fischio d'inizio della partita previsto alle ore 18:45.

La partita tra Legia e Napoli sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

In streaming, Legia Varsavia-Napoli sarà visibile su DAZN: occorrerà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, pc, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), o utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. Oppure, collegarsi al sito di DAZN e selezionare la finestra dell'evento.

La partita tra il Legia Varsavia e il Napoli in streaming potrà inoltre essere vista su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l'app su computer, telefoni cellulari e tablet.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

Legia Varsavia-Napoli su DAZN sarà affidata alla telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Alessandro Budel. Non sono stati invece ancora comunicati i telecronisti di Sky.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal potrete seguire Legia-Napoli in diretta testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino al racconto delle azioni salienti della partita di Europa League.

Il Legia, che da poco ha cambiato allenatore con l'approdo di Golebiewski al posto di Michniewicz, si affida a Kastrati, Emreli e Muci in attacco in un 3-4-3 più spregiudicato rispetto alla formazione vista all'opera nella partita d'andata.

Spalletti potrebbe proporre Meret tra i pali al posto di Ospina, mentre in difesa toccherà a Juan Jesus, che sostituirà lo squalificato Koulibaly domenica prossima col Verona, e a centrocampo scalda i motori Demme (Anguissa può riposare). Consueto ballottaggio Elmas-Zielinski. Chance per Petagna, dovrebbe tornare dal primo minuto anche Insigne. Ancora out Osimhen.

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Rose; Johansson, Ciepela, Slisz, Ribeiro; Kastrati, Emreli, Muci. All. Golebiewski.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Petagna, Insigne.