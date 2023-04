Il tecnico dei viola si affida sull'attaccante brasiliano, affiancato nel tridente da Ikoné e Gonzalez. Mandragora da 'play'. Polacchi con Ishak.

Riparte il percorso della Fiorentina in Conference League. I toscani vanno in scena in Polonia per il primo round dei quarti di finale sul campo del Lech Poznan.

I polacchi, che agli ottavi hanno liquidato il Djurgarden (2-0 e 3-0) si preparano a scendere in campo sulle note del 4-2-3-1 con Ishak ad agire da unica punta. Alle sue spalle largo al trio formato da Skoras, Afonso Sousa e Velde, mentre in mediana ci saranno Karlstrom e Kvekveskiri. Difesa a quattro con Salamon e Milic al centro del pacchetto, mentre Pereira e Rebocho saranno i terzini. In porta c'è Bednarek

La Fiorentina punta tutto sullo stato di forma di Cabral, affiancato in attacco da Ikoné e Gonzalez. A centrocampo Mandragora in cabina di regia con Amrabat e Bonaventura interni. Milenkovic e Igor al centro della difesa per schermare la porta di Terracciano, Dodò e Biraghi sulle corsie laterali.

PROBABILI FORMAZIONI LECH POZNAN-FIORENTINA

LECH POZNAN (4-2-3-1): Bednarek; Pereira; Salamon, Milic, Rebocho; Karlstrom, Kvekveskiri; Skoras, Afonso Sousa, Velde; Ishak. All. van den Brom.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Bonaventura; Ikoné, Cabral, Gonzalez. All. Italiano.