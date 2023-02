Probabili formazioni Lecce-Roma: Dybala e Pellegrini dietro Abraham

Mourinho rilancia il Faraone dal primo minuto, Abraham in attacco. Baroni con il tridente Strefezza, Colombo, Di Francesco.

La Roma tenta il controsorpasso sul Milan e punta a prendere altro margine su almeno una tra Atalanta e Lazio.

La squadra di Mourinho non cambia assetto in vista della trasferta di Lecce, mandando in campo praticamente i soliti undici.

Rui Patricio sempre a difesa dei pali dietro alla linea Mancini, Smalling e Ibanez. Sui lati del campo agiscono Zalewski ed El Shaarawy, mentre torna la coppia Matic-Cristante in mediana.

Dybala e Pellegrini si spartiscono la trequarti a sostegno di Abraham unica punta.

Baroni rilancia il suo 4-3-3, puntando tutto in attacco sul tridente Strefezza-Colombo-Di Francesco. A centrocampo Blin e Gonzalez ai lati di Hjulmand, con in difesa Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo. In porta Falcone.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-ROMA

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.