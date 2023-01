Dopo le delusioni contro Roma e Torino, il Milan sfida il Lecce per riprendere il passo. Ma i salentini sono in un momento di forma eccellente.

Obiettivo: riprendere in mano le redini del proprio destino, improvvisamente sfuggito di mano nel giro di quattro giorni. Incredibilmente raggiunto dalla Roma in campionato, ed eliminato dal Torino in Coppa Italia, il Milan va a Lecce per mantenersi in piena corsa per il primo posto occupato dal Napoli.

Attenzione però alla squadra di Marco Baroni, in formissima: nelle ultime cinque giornate di campionato i giallorossi hanno vinto tre partite e ne hanno pareggiate due, contro Udinese e Spezia. L'ultima sconfitta risale allo scorso 29 ottobre, al Via del Mare contro la Juventus.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo per il terzo anticipo della diciottesima giornata di Serie A, il Milan si discosta poco o nulla dal proprio undici ideale: l'unico cambio, obbligato, è l'inserimento di Pobega al posto dello squalificato Tonali. De Ketelaere in panchina, Saelemaekers favorito su Messias, difesa tipo per Pioli.

Baroni recupera Helgason, convocato, ma non Pongracic. In difesa ci sarà dunque ancora Baschirotto con Umtiti, con Gendrey largo a destra. Blin più di Maleh in mezzo al campo, mentre il centravanti titolare sarà nuovamente Colombo, con Ceesay pronto a subentrare alla pari di Banda.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-MILAN

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.