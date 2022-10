Probabili formazioni Lecce-Juventus: gioca Milik, Rugani-Gatti coppia difensiva

I bianconeri affrontano i salentini in emergenza totale: si rivede Miretti a centrocampo, Rugani e Gatti al centro della difesa. Cuadrado nel tridente

Imperativo: dimenticare la cocente eliminazione dalla Champions League. La Juventus si rituffa in campionato con il dichiarato obiettivo di risalire in classifica rispetto all'attuale ottavo posto.

I bianconeri approdano al 'Via del Mare' di Lecce in emergenza pressoché totale: oltre ai lungodegenti Pogba e Chiesa, e dopo i recenti stop di Di Maria e Bremer, si aggiunge al lotto infortunati anche Vlahovic, costretto al forfait così come Locatelli che non è partito per il Salento a causa di motivi personali.

Allegri sembra orientato verso il ritorno al 4-3-3 con Milik al centro del tridente completato da Cuadrado a destra e da Kostic a sinistra. A centrocampo torna titolare Miretti, pronto ad agire al centro del reparto insieme a McKennie e Rabiot. In difesa largo alla coppia inedita Rugani-Gatti con Danilo e Alex Sandro terzini. In porta gioca Szczesny.

Il Lecce di Baroni risponde con un modulo a specchio: in attacco ci sono Strefezza e Oudin a sostegno di Ceesay. A centrocampo Gonzalez con Hjulmand e Blin. In difesa Umtiti fa coppia con Pongracic, Baschirotto e Gallo sulle corsie esterne. Trai pali c'è Falcone.

LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Oudin.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Gatti, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Rabiot; Cuadrado, MIlik, Kostic.