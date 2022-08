A Lecce inizia il campionato dell'Inter di Inzaghi: Di Francesco titolare tra i padroni di casa, dall'altra parte spazio per Gosens.

Serie A, primo giorno. Insieme a Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta, match in programma alle 18:30, in campo anche l'Inter di Simone Inzaghi. Reduce dal secondo posto dell'ultima stagione, i nerazzurri scendono in campo al Via del Mare contro il Lecce.

La squadra nerazzurra, tra le favorite per lo Scudetto, di scena contro la neopromossa di Baroni, di nuovo la Serie A, punta a riprendersi il titolo di Campione d'Italia dopo averlo conquistato nel 2021: in campo nuovamente Lukaku, rientrato dal Chelsea dopo la cessione della scorsa estate.

Nel Lecce c'è il nuovo arrivato Ceesay come prima punta, supportato da Strefezza e Di Francesco. Helgason e Bistrovic a centrocampo con Hjulmand, mentre Falcone sarà difeso de Gendry, Blin, Cetin e Gallo. Indisponibile Dermaku, panchina per Colombo.

Inter con Lautaro Martinez e Lukaku punte e il trio Barella, Brozovic, Calhanoglu in mezzo. Sulle fasce Gosens e Dumfries, in porta Handanovic. In difesa giocheranno Skriniar, De Vrij e Bastoni. Partono dalla panchina Asllani e Dzeko, così come Correa.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Cetin, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku.