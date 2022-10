La squadra di Italiano cerca il successo in campionato dopo 2 sconfitte di fila: out Hjulmand e Amrabat per squalifica, giocano Banda e Gonzalez.

Obiettivo riscatto. La Fiorentina di Vincenzo Italiano di scena al Via del Mare di Lecce nella sfida che chiude il programma del decimo turno di Serie A.

La formazione toscana, reduce dal 5-1 in Conference League sugli scozzesi dell'Hearts, cerca i tre punti dopo i k.o. di fila contro Atalanta e Lazio, con zero goal all'attivo e cinque al passivo in 180 minuti.

Dall'altra parte ci sarà un Lecce che non vince da due turni, proprio come i viola, ovvero dalla trasferta di Salerno nello scontro diretto per la salvezza.

Assente Hjulmand per squalifica, Baroni è pronto a lanciare Blin dal 1' al suo posto in cabina di regia. A centrocampo anche Askildsen, mentre Helgason e Gonzalez si giocano l'altro posto. In attacco Ceesay e Strefezza sono certi del posto, mentre per il terzo posto Banda è in pole su Di Francesco. Tra i pali il solito Falcone, con Gendrey e Gallo sulle fasce e Baschirotto e Umtiti al centro a formare la retroguardia davanti all'estremo difensore dei salentini.

4-3-3 anche per la Firoentina. Milenkovic è pronto a riprendersi la maglia da titolare in campionato accanto a Igor, con Dodò e Biraghi sulle corsie esterne. Out Amrabat per squalifica - dopo il giallo contro la Lazio - ci sarà Mandragora a fare il play, con Bonventura e Barak ai suoi lati. In attacco Italiano ha intenzione di confermare il tridente schierato contro gli Hearts: Jovic al centro con Nico Gonzalez e Kouamé ai lati del serbo.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-FIORENTINA

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Kouamé, Jovic, Gonzalez.