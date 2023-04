All'Olimpico i biancocelesti attendono il Torino e cercano la quinta vittoria di fila: Sarri ritrova Casale e Vecino. Schuurs torna dalla squalifica.

Con un Ciro Immobile in più, almeno in panchina per sostenere i compagni di squadra, la Lazio di Maurizio Sarri cerca il quinto successo di fila.

I biancocelesti vogliono tenersi stretto il secondo posto in attesa della sfida che vedrà la Juventus impegnata contro il Napoli. Dopo la restituzione dei 15 punti di penalizzazione (in attesa della nuova decisione), i capitolini hanno due lunghezze di vantaggio sui bianconeri e otto sul quinto posto, al momento occupato dal Milan.

Sarri spera di proseguire la striscia positiva e mettere un altro tassello importante nel percorso verso un posto nella prossima Champions League.

Dall’altra parte il Torino arriva da un momento non certamente positivo con due punti nelle ultime quattro gare e spera di cambiare passo già a partire dal match dell’Olimpico.

Recuperi importanti in casa biancoceleste in vista del match. Maurizio Sarri avrà a disposizione Casale, che ha superato i problemi fisici, e Vecino, che prenderà il posto dello squalificato Cataldi in mediana. A sorpresa Ciro Immobile potrebbe accomodarsi in panchina. Il capitano della Lazio è tornato ad allenarsi in gruppo e spinge per giocare al contrario di Sarri, che è più cauto e frena.

In avanti tocca ancora a Felipe Anderson nel ruolo di falso nove, con Pedro e Zaccagni sulle alli.

Dall'altra parte, Juric ritrova Schuurs, squalificato nell'ultima gara, mentre in mezzo al campo Vlasic è in vantaggio su Linetty per far coppia con Ilic. In avanti Radonjic e Miranchuk a sostegno di Sanabria.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-TORINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Vlasic, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All. Juric.