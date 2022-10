La Lazio cerca continuità anche in Europa e ritrova lo Sturm Graz dopo lo 0-0 maturato in Austria. Sarri schiera Gila e Basic dal primo minuto.

Grandissimo equilibrio nel Gruppo F di Europa League dove la Lazio deve battere lo Sturm Graz per continuare a inseguire il primo posto che vorrebbe dire qualificazione diretta agli ottavi di finale. Nella gara d'andata, giocata in Austria una settimana fa, i biancocelesti non sono andati oltre il pareggio.

Lazio e Sturm Graz sono attualmente appaiate a quota quattro punti insieme alle altre due squadre del gruppo, Feyenoord e Midtjylland.

Sarri non vuole sentire parlare di turnover, ma schiera Gila al centro della difesa accanto a Romagnoli (o Patric), con Lazzari e Hysaj terzini. A centrocampo si rivede Basic con Milinkovic-Savic e Cataldi. Davanti il tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e uno tra Zaccagni e Pedro.

4-3-1 -2 per gli austriaci con Ajeti e Boving in attacco, alle loro spalle gioca Horvat. A centrocampo Hierlander, Stankovic e Prass. A difendere Siebenhandl la linea a quattro formata da Gazibegovic, Wuthrich, Affengruber e Dante.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-STURM GRAZ

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

STURM GRAM (4-3-1-2): Siebenhandl; Ingolitsch, Wuthrich, Affengruber, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Horvat; Boving, Ajeti. All. Ilzer